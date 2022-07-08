Aydın ve beraberindeki heyet Kahta-Siverek kara yolu ve Gerger ilçesinde yapılan çalışmaları inceleyip firma yetkililerinden bilgi aldı.

Milletvekili Aydın, burada inşa edilen Nissibi Köprüsü ile Adıyaman'ı birbirine bağlan yolun 9 kilometre kısalacağını söyledi.

Yol çalışmalarının yıl sonuna kadar tamamlanacağını belirten Aydın, "Kahta-Siverek kara yolunu birbirine bağlayan ve yapımı devam eden Kahta çayı köprüsü üzerindeyiz. 238 metre üzerinde olan ve otoban standardında olan bir yolun çalışmaları bitmek üzere ve yapımı üstlenen firma yetkililerin bize verdiği bilgilere göre yolun yıl sonuna kadar açılacağı sözünü aldık. Açılışını Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı Nissibi Köprüsü'nü bir gönül köprüsü olarak adlandırıyor. Türkiye'nin üçüncü büyük asma köprüsünü buraya yaptık. Tıpkı Türkiye gibi, Türkiye şimdi kuzeyden güneye, doğudan batıya bir yandan enerji koridoru, bir yandan her taraf demir ağlar ile örülüyor, öbür taraftan iletişimin sağlandığı dünyanın bir kavşak pozisyonu haline gelmiş" dedi.

Narince Gerger karayolunda incelmede bulunan Aydın, dört koldan çalışmaların devam ettiğini 500 Milyon Türk Lirası ile hayata geçirilecek 36 kilometrelik yolun bitimi ile 45 dakikadan 25 dakikaya düşeceğini" belirtti.