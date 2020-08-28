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Muğla'da otluk alanda çıkan ve seraya sıçrayan yangın söndürüldü
Muğla'nın Fethiye ilçesinde otluk alanda çıkan ve seraya sıçrayan yangın söndürüldü.
Karagedik Mahallesi'ndeki otluk alanda çıkan yangında, naylon kaplı sera da üzerine tutuştu. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Yangında, seranın 50 metrekarelik naylonu yandı ve bazı narenciye ağaçları zarar gördü.
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