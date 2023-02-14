Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından depremzedelerin kaldığı çadırlara soba yapmak için kendi aralarında para toplayan okul öğretmenleri bir miktar sac aldı.

Tesisat Teknoloji ve İklimlendirme alanı öğretmeni Yunus Öztürk ile gönüllü öğrenciler depremzedeler için soba üretimine başladı.

Sobalar tamamlandıktan sonra deprem bölgesine yollanacak.

Tesisat Teknoloji ve İklimlendirme alanı öğretmeni Yunus Öztürk depremin ardından gönüllü olarak bölgeye gitmek için AFAD’a başvurduğunu, çağrılmayınca bölge için soba yapmaya karar verdiğini anlattı.

Kendi imkanlarıyla başladıkları soba yapımını duyan çok sayıda hayırseverin desteğini aldıklarını ifade eden Öztürk, "En kısa sürede yapımını tamamlayıp sobaları teslim etmeyi istiyoruz. Çadırlar için küçük portatif masa yapmayı planlıyoruz. Sobalar çadırlar içerisinde kullanılabilecek boyutlarda. İnşallah sobalarımız deprem bölgesinde yanarak vatandaşların ısınmasını sağlar. Belki üzerlerinde bir şeyler pişirirler." diye konuştu.

Soba yapımında çalışan öğrenci Erdem Uzunkaya ise gönüllü geldiğini söyledi.

Depremzedeler için herkesin destek olması gerektiğini dile getiren Uzunkaya, "Allah milletimizin gücünü daim etsin. İnşallah bu işin altından hep birlikte kalkacağız." dedi.