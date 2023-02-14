Vali Yardımcısı Şevket Cinbir başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, kentte misafir edilen ve tedavileri süren depremzedelerle ilgili psikososyal destek hizmetleri planlandı.

İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tekin Balcı, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Hatice Öz, ilgili kurumların yöneticileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda depremzedelere verilecek hizmetler ele alındı.

Öte yandan Sağlık Müdürlüğü mobil destek ekibi, kentteki otellerde ikamet eden 396 depremzede ile iletişime geçerek, tedavileri, ilaç ve tıbbi malzeme konularında yardımcı oldu.