Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı 14:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de 2 öğrenci harçlıklarını depremzedeler için bağışladı
Eskişehir'de 2 ilkokul öğrencisi, biriktirdikleri harçlıkları Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından afetzedelere gönderilmek üzere bağışladı.
Eskişehir Şehit Piyade Astsubay Çavuş Soner Özüpek İlkokulu 1. sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Mihrimah Demir ile Sakarya Şehit Ahmet Akyol İlkokulu 2. sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Eslem Kocayıldız, yardımda bulunmak istediklerini Vali Erol Ayyıldız'a iletti.
Öğrenciler, biriktirdikleri harçlıkları depremzedelere göndermek üzere teslim etti.
Etiketler: Deprem Eskişehir Kahramanmaraş
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