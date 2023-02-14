Depremin en fazla hasara yol açtığı illerden Hatay’da devlet ve vatandaş iş birliğinde arama kurtarma ve yardım faaliyetleri yoğun bir şekilde yürütülüyor.



Arama kurtarma çalışmalarına paralel olarak büyük yıkımın yaşandığı şehir merkezinde enkaz kaldırma işlemleri de sürdürülüyor. Depremde büyük bir yıkımın yaşandığı Hatay’ın iki önemli tarihi eseri olan St. Pierre Kilisesi ve Hatay Kalesi kalıntıları, 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki büyük sarsıntılarda hiç etkilenmedi.



M.S 29-40 yıllarında yapılan St. Pierre Kilisesi, Antakya-Reyhanlı yolu üzerinde Stauris Dağı'nın batı yamacında yer alıyor. Dağın yamacındaki kayalara oyulmuş 13 metre derinliğinde, 9.5 metre genişliğinde ve 7 metre yüksekliğinde bir mağaradan oluşan kilise, dünyanın ‘ilk mağara kilisesi’ olarak kabul ediliyor.



Hz. İsa’nın 12 havarisinden biri olan Aziz Petrus’un ilk vaaz verdiği yer olduğuna inanılan ve 1963 yılında Papa 6. Paul tarafından “hac yeri” ilan edilen mağara, Hristiyanlığın en eski kiliselerinden biri olarak kabul ediliyor. Büyük depremde kalıntılarında dahi hiç hasar oluşmayan ikinci ören yeri olan Hatay Kalesi ise M.Ö 300 yıllarında Büyük İskender’in generallerinden Seleucos I. Nikator tarafından kurulan dünyanın önemli yapıları arasında yer alıyor. Roma ve Bizans dönemlerinde yapılan ilavelerle genişletilip 23 bin 600 metre uzunluğa erişmiş olan Hatay Kalesi'nin surları, İstanbul'daki surlardan sonra Türkiye'nin en uzun sur duvarları olarak biliniyor.



Depremin en ağır hasara yol açtığı Hatay’ın hemen yanı başında sapasağlam ayakta kalan St. Pierre Kilisesi ve Hatay Kalesi kalıntıları dron ile de görüntülendi.