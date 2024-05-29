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Güncel
AA 29.05.2024 23:30

Muğla'da kredi kartı kopyalayan kişi tutuklandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak kredi kartı kopyalayıp dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

Muğla'da kredi kartı kopyalayan kişi tutuklandı

Marmaris Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, O.D'nin kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı bilgisine ulaştı.

Şüpheli tutuklandı

Ekiplerce yapılan çalışmada, benzer suçlardan arandığı tespit edilen şüpheli, ikametinin üst kat balkonunda saklanır vaziyette yakaladı.

Şüphelinin ikametinde yapılan aramada, banka ve kredi kartlarını kopyalamada kullanılan bir cihaz, çok sayıda manyetik şeritli kart, çok sayıda banka kartı, bir dizüstü bilgisayar, bir tablet, harici bellek, 3 sim kartı ve 3 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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