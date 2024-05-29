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Güncel
AA 29.05.2024 22:29

Afyonkarahisar'da tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

C.H.Y. (29) idaresindeki tır, Suvermez Kavşağı'nda sürücüsü henüz tespit edilemeyen kamyonete çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Afyonkarahisar'da tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

2 kişi hayatını kaybetti

Kazada yaralanarak Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırılan kamyonetteki yabancı uyruklu A.M. (52) ile Y.B. (31) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan yabancı uyruklu M.E.S. ise Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesinde (AFSÜ) tedavi altına alındı.

Tır şoförü C.H.Y. ifadesinin ardından gözaltına alındı.

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