Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba 18:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otobüs refüje çarptı
Muğla'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan şehirler arası yolcu otobüsü refüje çarptı.
Muğla-Marmaris kara yolu Sakar rampası Akyaka mevkisinde, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen şehirler arası yolcu otobüsü, yağışın etkili olduğu yolda kontrolden çıktı. Refüje çarpan otobüs karşı şeride geçerek durabildi.
Yaralananın olmadığı kaza hasara yol açtı.
Kaza nedeniyle bir süre kapanan yolda ulaşım, otobüsün kaldırılmasının ardından kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. Akyaka-Muğla istikametinde 2 kilometre araç kuyruğu oluştu.
Öte yandan, Sakar rampasındaki iniş bölgelerinde yolun kayganlaşması nedeniyle çok sayıda maddi hasarlı kaza meydana geldi.
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