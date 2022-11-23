Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba 17:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Giresun'daki uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı
Giresun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda M.F.Ç'yi yakaladı.
Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 15,6 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Son Haberler
- 18:31
- 18:17
- 17:45
- 17:43
- 17:36
Sıradaki Haber
Diyarbakır'da 46 bronz sikke ve 14 obje ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz