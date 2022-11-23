Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hayvanlardan insanlara geçen kuduz hastalığıyla mücadele kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Genelgesi kapsamında çalışmalarını sürdüren veteriner hekimler, merkeze bağlı Orhaniye köyünde sahipsiz hayvanlara kuduz aşısı yaptı.

Çalışmalar kapsamında sahipli kedi ve köpeklerin kimliklendirme işlemleri de yapıldı.