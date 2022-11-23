Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba 17:39Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Düzce'de vergi ödemeleri 1 ay ertelendi
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Düzce'de faaliyet gösteren mükelleflerin kasım ayının sonuna kadar vermeleri gereken beyanname ve bildirimlerin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk edecek vergilerin ödeme sürelerinin, kentte meydana gelen deprem nedeniyle 1 ay ertelendiğini duyurdu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Düzce'de vergi ödemlerinin 1 ay ertelendiği belirtildi.
Açıklmada şu ifadeler kullanıldı:
''Bakanlığımız, deprem sonrası mükelleflerin olası mağduriyetlerinin önüne geçmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda, Düzce ilinde faaliyet gösteren mükelleflerin kasım ayının sonuna kadar vermeleri gereken beyanname ve bildirimlerin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk edecek vergilerin ödeme süreleri 1 ay ertelenmiştir. Düzce'de meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz'' .
Etiketler: Düzce Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi
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