Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Düzce'de vergi ödemlerinin 1 ay ertelendiği belirtildi.

Açıklmada şu ifadeler kullanıldı:

''Bakanlığımız, deprem sonrası mükelleflerin olası mağduriyetlerinin önüne geçmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda, Düzce ilinde faaliyet gösteren mükelleflerin kasım ayının sonuna kadar vermeleri gereken beyanname ve bildirimlerin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk edecek vergilerin ödeme süreleri 1 ay ertelenmiştir. Düzce'de meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz'' .