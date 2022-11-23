Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ ortaklığıyla yürütülen 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesi kapsamında, Elazığ'da yapılacak 1831 konut için Fırat Üniversitesi Kapalı Spor Salonu'nda iki gün sürecek kura çekimi başladı.

Programa Vali Ömer Toraman, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğluları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hikmet Şişecioğlu ve başvuru yapanlar katıldı. Noter huzurunda çekilen kurada ismi çıkan hak sahipleri tek tek okunup, ekrana yansıtıldı.

[Fotoğraf: DHA]

Proje kapsamında; Elazığ merkezde 600, Kovancılar ilçesinde 214, Karakoçan ilçesinde 188, Palu ilçesinde 282, Keban ilçesinde 88, Ağın ilçesinde 120, Baskil ilçesinde 80, Arıcak ilçesinde 75, Alacakaya ilçesinde 75, Yurtbaşı beldesi 79 ve Erimli beldesinde de 30 konut yapılacak.

Vali Ömer Toraman, projeyle halkın modern şehircilik ilkelerine uygun mekanlarda barınacağını belirterek, "Uygun ödeme şartları, vatandaşlarımızın talepleri ve beklentilerine uygun mahalleler oluşturulacak. İlimiz genelinde merkezde 600 olmak üzere il genelinde 1831 konut kurası çekilecek. Böylece 2002 yılından bugüne kadar TOKİ tarafından sosyal konut olarak ilimizde inşa edilecek olan konut sayısı 6 bin 138’e ulaşmış olacak" dedi.

[Fotoğraf: DHA]