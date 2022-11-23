Endüstriyel kazaların önlenmesi ve etkilerinin azaltılması amacıyla AFAD, UMKE, Polis Arama Kurtarma (PAK), itfaiye, jandarma, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile tesis personelinden oluşan 84 kişilik ekiple tatbikat gerçekleştirildi.

Tatbikatta senaryo gereği; gaz dolum tesisinde kaynak esnasında bir patlama meydana geldi. Patlama sonrası çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, AFAD ekipleri ise yine senaryo gereği LPG depolama tankı üzerinde çalıştığı sırada yaralanan bir şahsı kurtardı.

[Fotoğraf: İHA]

Tatbikatın ikinci aşamasında ise patlama sonrası gaz sızıntısı meydana geldi ve 2 kişi de gaz sızıntısından etkilendi. Burada etkilenen şahıslara da özel kıyafet giyen Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) ekipleri müdahale ederek bölgeden kurtardı. Bölgeden kurtarılan şahısların ise sağlık ekiplerine teslim edilmesiyle birlikte tatbikat başarıyla tamamlandı.

Tatbikat sonrası açıklamalarda bulunan AFAD Arama Kurtarma Birlik Müdürü Mehmet Ulutaş, Düzce Gölyaka’da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde yaralanan vatandaşlara şifa diledi. Dolum tesisinde gerçekleştirilen tatbikatın amacının endüstriyel kazalarda müdahale kapasitelerini geliştirmek olduğunu ifade eden Birlik Müdürü Ulutaş, “Endüstriyel kazalarda özellikle kimyasal alanlara müdahale etme kapasitelerimizi geliştirmek için AFAD, UMKE, PAK, itfaiye, jandarma, çevre şehircilik ve tesis personelinden oluşan 84 kişilik ekip ve 17 araçla tatbikat icra ettik” dedi.

[Fotoğraf: İHA]

“Bu tür kazalara hazırlıklı olmak gerekiyor”

Tesis İşletme Müdürü İsmail Arat ise geniş çaplı bir tatbikatın yapıldığını belirterek, “Burada LPG tankında oluşabilecek yangın ve gaz kaçağında ekiplerin müdahale süreci, sistemlerimizin kontrolü, arama ve kurtarma şeklinde bir süreç işlendi. Tatbikatta çok şey öğrendik. Böylece kendi sistemimizi tekrar kontrol etme şansı buluyoruz. Bu tür kazalara hazırlıklı olmak gerekiyor” diye konuştu.