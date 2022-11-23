Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba 15:09Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Muğla'da seyir halindeki otomobil, alev alev yandı
[Fotograf: DHA]
Muğla'nın Menteşe ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Araçtaki 2 kişi yanıklar sebebiyle hastaneye kaldırıldı.
Orhaniye Mahallesi Şehit Asteğmen Yıldıray Çeltiklioğlu Caddesi'nde A.Y.K. yönetimindeki otomobil motor kısmından alev aldı.
Yangını fark edip yol kenarına park eden sürücü ile yanındaki B.A., panikle araçtan indi. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Alevlerin sardığı otomobil ise hurdaya döndü. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan 2 kişi, ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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