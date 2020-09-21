Haber Giriş: Kaynak: AA
Muğla'da kaçak kazı yapan 4 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Menteşe ilçesinde, izinsiz kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akkaya Mahallesi Eserler mevkisinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 4 şüpheliyi suçüstü yakaladı.
Arazide yapılan aramada, jeneratör, kazma, hilti makinesi, balyoz, 30 metre ip, uzatma kablosu ve tarihi eser aramasında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan C.Y, M.A.O, A.E. ve B.C, jandarma karakoluna götürüldü.
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