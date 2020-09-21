TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, Somali'de uzun yıllardan bu yana devam eden iç savaş nedeniyle kısıtlı kaynaklarla halka hizmet vermeye çalışan Galgadud Devlet Hastanesine röntgen cihazı yardımı yapıldı.

Galgadud Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ahmed M Mahdi yaptığı açıklamada, TİKA tarafından hastanelerine sağlanan röntgen cihazı desteğinden dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Türk halkına teşekkür eden Başhekim Mahdi, bu cihazdan Etiopya’dan gelen hastaların da faydalanacağını belirtti.