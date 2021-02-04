Adaköy Mahallesi Aksaz mevkisinde bir sıpanın rögara düştüğü görenler, hayvan bakım evini arayarak yardım istedi.

Ekipler, rögardaki sıpayı halatlar yardımıyla çıkardı. Menteşe ilçesindeki Geçici Hayvan Bakım Evine getirilen "Kadife" adı verilen sıpanın çekilen röntgeninde ayağında ve kaburgalarında kırıklar tespit edildi. Bakımevinde ameliyat edilen "Kadife"nin tedavisi sürüyor.

Bakımevi Veterineri Özgür Yaman, gazetecilere yaptığı açıklamada 7 gün 24 saat bakım hizmeti verdiklerini söyledi.

Bakımevinde birçok operasyonu gerçekleştirdiklerini aktaran Yaman şöyle konuştu:

"Akşam saatlerinde Marmaris'te rögara düştüğünü, yaralandığını ve hayati riski olduğunu öğrendiğimiz sıpa ihbarına ekiplerimiz anında müdahale etti. Sıpayı rögardan çıkardığımız için üzerindeki kiri temizledik. Ciddi enfeksiyon riski vardı. Kafatasında travma oluşmuş. Sol göz kapağında ciddi yaralanma vardı. Ön sol bacağının diz ekleminde ciddi kayıplar vardı. Çektiğimiz röntgende hayvanın sol kaburgasında bazı kırıklar olduğunu tespit ettik."

Ameliyat ettikleri sıpanın tedavisinin sürdüğünü belirten Yaman, "Kısa zaman içerisinde iyileşecek. Sağlığına kavuştuktan sonra hayvanseverlere sahiplendirmeyi düşünüyoruz. Bize ilçelerden bugüne kadar toplamda 27 adet eşek ve sıpa geldi. Bunların bir kısmı yaralı bir kısmı sahipsiz, güçten düşmüştü. Bu hayvanlarımızın burada rehabilitasyonunu yapıyoruz." diye konuştu.