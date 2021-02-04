Haber Giriş: 4 Şubat 2021 Perşembe 13:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de kaybolan 60 yaşındaki kadının bulunması için arama çalışması başlatıldı
[Fotoğraf: AA]
Denizli'de köpeğini gezdirmek için evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan 60 yaşındaki kadının bulunması için arama çalışması başlatıldı.
Bahçeli Mahallesi'nde yaşayan Fatma Yanık, dün köpeğini gezdirmek için evinden ayrıldı.
Yanık'ın dönmemesi üzerine yakınları polise kayıp ihbarında bulundu.
Bunun üzerine polis, jandarma ve İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri arama çalışması başlattı.
Arama çalışmalarına mahalle sakinleri de destek veriyor.
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