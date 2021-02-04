Bahçeli Mahallesi'nde yaşayan Fatma Yanık, dün köpeğini gezdirmek için evinden ayrıldı.

Yanık'ın dönmemesi üzerine yakınları polise kayıp ihbarında bulundu.

Bunun üzerine polis, jandarma ve İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri arama çalışması başlattı.

Arama çalışmalarına mahalle sakinleri de destek veriyor.