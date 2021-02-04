Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 1 Şubat'ta Akdeniz ilçesi Çankaya Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki belediye hizmet binasının zemin katına yanıcı madde atılarak yangına neden olunduğu, aynı gün MESKİ Genel Müdürlüğüne ait Erdemli'deki 2 içme suyu terfi birimine saldırı düzenlenip cihazla motorların tahrip edildiği hatırlatıldı.

MESKİ'ye ait Kumkuyu Mahallesi'ndeki içme suyu terfi birimine yine saldırı düzenlediği belirtilen açıklamada, "3 Şubat'ta içme suyu terfi birimine benzer bir saldırı gerçekleşti. Saldırganlar tarafından depoların kapıları kırılarak içeriye girildi ve cihazlar ile motorlar ciddi şekilde tahrip edildi. Konuyla ilgili emniyet güçlerinin soruşturması devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, saldırı nedeniyle bölgede su kesintisinin yaşanması üzerine MESKİ ekiplerince, hasar gören cihazların onarıldığı, vatandaşların su ihtiyacının karşılandığı bildirildi.