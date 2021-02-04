İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çöğürlü Mahallesi'nde N.K'nin evinde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi.

Narkotik dedektör köpeği "Öğle"nin de katılımıyla yapılan aramada, evin balkonundaki saksılarda 82 kök Hint keneviri ile ikametin çeşitli yerlerinde 5 gram kubar esrar, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız otomatik av tüfeği ve 14 fişek ele geçirdi.

Gözaltına alınan ev sahibi N.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.