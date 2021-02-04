Haber Giriş: 4 Şubat 2021 Perşembe 12:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da trafik polislerinin bulduğu yaralı atmaca tedaviye alındı
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde trafik ekiplerince yol kenarında yaralı bulunan atmaca tedavi altına alındı.
Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kırıkhan-Hassa kara yolunda seyir halinde devriye faaliyeti yaptığı sırada yol kenarında uçamayan atmaca olduğunu fark etti.
Ekipler, kanadından yaralı olduğunu tespit ettiği atmacayı Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine teslim etti.
Yaralı atmacanın tedavisinin ardından doğaya salınacağı öğrenildi.
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