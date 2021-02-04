Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kırıkhan-Hassa kara yolunda seyir halinde devriye faaliyeti yaptığı sırada yol kenarında uçamayan atmaca olduğunu fark etti.

Ekipler, kanadından yaralı olduğunu tespit ettiği atmacayı Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine teslim etti.

Yaralı atmacanın tedavisinin ardından doğaya salınacağı öğrenildi.