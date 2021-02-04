Haber Giriş: 4 Şubat 2021 Perşembe 12:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Muratlı ilçesinde uyuşturucu madde ticareti suçundan yakalanan şüphelinin ifadeleri doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Çorlu Grup Amirliği ekipleri Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi'nde iki adrese operasyon düzenledi.
Ekipler, ikametlerde yaptıkları aramalarda, 100 gram sentetik uyuşturucu, 15 gram eroin ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 1300 lira ele geçirildi.
Operasyonda S.Y. G.Y. ve E.Y. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Y. ve G.Y. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Haberler
- 14:09
- 13:59
- 14:16
- 13:56
- 13:51
Sıradaki Haber
Hatay'da evindeki saksılarda Hint keneviri yetiştirdiği ileri sürülen şüpheli yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz