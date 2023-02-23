Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe 20:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da 29 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında fiber tekneyle yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 29 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Bodrum ilçesinde görevli sahil güvenlik radarı tarafından tespit edilen hareket halindeki fiber tekne, bölgeye görevlendirilen sahil güvenlik botu tarafından durduruldu.
Teknedeki 29 düzensiz göçmen yakalandı.
Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Öte yandan, Marmaris ilçesi açıklarındaki ticari gemide yaralanan bir kişinin de tıbbi tahliyesinin gerçekleştirildiği bildirildi.
Etiketler: Muğla Düzensiz Göçmenler
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