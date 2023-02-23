Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe 20:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Banaz'da çiçek hastalığı nedeniyle hayvan pazarı kapatıldı
Uşak'ın Banaz ilçesinde küçükbaş hayvanlarda çiçek hastalığı görülmesinden dolayı hayvan pazarı kapatıldı.
Banaz İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Ünal, yaptığı yazılı açıklamada, ilçe merkezi ve köylerde küçükbaş hayvanlarda görülen çiçek hastalığı nedeniyle cumartesi günleri İslam Mahallesi'nde kurulan hayvan pazarının geçici süreyle kapatılma kararı alındığını bildirdi.
Öte yandan, aynı gün kurulan büyükbaş bölümünün de çevre il ve ilçelerde şap hastalığı olduğu için tedbir amaçlı kapatıldığı bildirildi.
Etiketler: Uşak
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