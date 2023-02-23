Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe 20:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Germencik'te aracında uyuşturucu maddeyle yakalanan kişi tutuklandı
Aydın'ın Germencik ilçesinde aracında uyuşturucu maddeyle yakalanan kişi cezaevine gönderildi.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı.
Ekipler, Aydın-İzmir Otoyolu Germencik çıkışında şüphelendikleri N.Ç. idaresindeki aracı durdurdu.
Narkotik detektör köpeği "Gece" ile yapılan aramada aracın bagajına zulalanmış vaziyette 350 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan araç sürücüsü, N.Ç. işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Aydın Uyuşturucu
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