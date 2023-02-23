Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe 20:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bandırma'da tıra arkadan çarpan kamyonet sürücüsü yaralandı
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde tıra arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı.
İ. Z. (50) idaresindeki kamyonet, Bandırma-Bursa kara yolunun Banvit ışıkları mevkiinde, R. Y. (51) yönetimindeki tıra arkadan çarptı.
Kazada, kamyonet sürücüsü İ. Z., araçta sıkıştı.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılan İ. Z., Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
İ. Z.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: Balıkesir Trafik Kazası
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