Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe 19:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ordu'daki trafik kazasında 3'ü çocuk 4 kişilik depremzede aile yaralandı
Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.
Atatürk Mahallesi Ünye Devlet Sahil Yolu'nda, H. U. yönetimindeki otomobil ile karşı yönden gelerek tali yola dönmek isteyen Y. K.'nin kullandığı otomobil çarpıştı.
Kazada, otomobilde bulunan S. Y. (29) ve çocukları H. A. (8), L. D. (9) ve S. Y. (1) yaralandı.
Deprem sonrası Kahramanmaraş'tan ayrılarak geldikleri Ünye'de misafir edildiği öğrenilen aile, Ünye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Etiketler: Ordu Trafik Kazası
Son Haberler
- 20:41
- 20:41
- 20:41
- 20:37
- 20:35
Sıradaki Haber
Hatay'da 5 büyüklüğünde deprem
Yükleniyor lütfen bekleyiniz