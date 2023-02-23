Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe 18:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tosya'da yangın çıkan iki katlı ahşap ev zarar gördü
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yangın çıkan iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
Yenidoğan köyünde H. O. ve Y. O.'ya ait ahşap evde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın, çevre evlere de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri ile Tosya Orman İşletme Müdürlüğüne ait yangın söndürme ekipleri, yangına müdahale etti.
Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından yangın söndürüldü.
Yangında ev kullanılamaz hale geldi.
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