Yenidoğan köyünde H. O. ve Y. O.'ya ait ahşap evde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, çevre evlere de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri ile Tosya Orman İşletme Müdürlüğüne ait yangın söndürme ekipleri, yangına müdahale etti.

Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından yangın söndürüldü.

Yangında ev kullanılamaz hale geldi.