Kermesin açılışına katılan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, deprem bölgesindeki vatandaşlara destek olmak istediklerini söyledi.

Depremzedelerin yaralarının sarılması için tüm imkanların seferber edildiğini belirten Şevli, şunları kaydetti:

"Deprem bölgesine yardımlarımız devam ediyor. Bugün de hastanemiz kermes düzenledi. Elde edilecek geliri deprem bölgesine göndereceğiz. Misafir ettiğimiz depremzede vatandaşlarımıza da destek olmaya çalışıyoruz. Sağlık sorunu olan depremzede kardeşlerimizin randevu almalarına gerek kalmadan hızlıca tedavi olmalarını sağılıyoruz. Merkezimiz bünyesinde Psikososyal Afet Başvuru Birimini kurduk. Deprem bölgesinden gelen kardeşlerimize destek veriyor. 2011'de biz de aynı acıyı yaşadık. Onları çok iyi anlıyoruz. Van halkı birlik, beraberlik ve dayanışma içinde ellerinden gelen yardımı deprem bölgesine ulaştırmaya çalışıyor.'

Afetin acı izlerini silmek için ellerinden geleni yapacaklarını dile getiren Şevli, gösterdikleri duyarlılıktan dolayı hastane çalışanlarına teşekkür etti.

Başhekim Doç. Dr. Ümit Haluk İliklerden ise ülke olarak zor bir süreçten geçtiklerini aktardı.

Depremin ilk anından itibaren bölgeye yardımlarda bulunduklarını ifade eden İliklerden, "Depremdeki sıkıntıları, olağanüstü durumları yaşamış sağlıkçılar olarak depremzede kardeşlerimize destek vermek için kermes düzenledik. Biz de Van depreminde ailelerimizi, çocuklarımızı bırakarak yaralılara sağlık hizmeti sunmuştuk. Uzun süre konteynerlerde yaşadık. Bu yüzden depremzede kardeşlerimizi çok iyi anlıyoruz. Onların yaşadığı acıyı yürekten hissediyoruz. Yapılan yardımlarla kardeşlerimizin acılarını bir nebze de olsa hafifletmek istiyoruz. Allah böyle bir afete bir daha yaşatmasın." diye konuştu.

Gaziantep'ten ailesiyle Van'a Seyithan Acar da büyük bir felaket yaşadıklarını anlattı.

Evlerini hasarlı olduğu için tahliye ettiklerini belirten Acar, "Devletimizden, Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Ailemle birlikte Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Aişe Sıddıka Yurduna yerleştirildik. Can kaybı yaşamadık. Sağ salim buraya geldik. Cumhurbaşkanımıza ve emeği geçenlere çok teşekkür ederim. Bizi yalnız bırakmıyorlar. Herkes yardımcı olmaya çalışıyor. Bugün de hastaneye muayene olmaya geldim. Hastane çalışanlarının depremzedeler için kermes düzenlendiğini gördüm. Hepsine çok teşekkür ederim." dedi.