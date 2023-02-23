Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kentte uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Kentteki bir adreste yapılan aramada bulaşık makinesi ve çeyiz sandığı içine gizlenmiş 1410 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonda 1'i İran, 1'i Azerbaycan uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.