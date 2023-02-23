Tarihi dokusu ve tarihi yapılarıyla turizm kenti olan Mardin, 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen afette vatandaşlarının yanında oldu.



Yaşanan felaketin ilk gününden itibaren Mardin'de bulunan oteller, kapılarını depremzede vatandaşlar için ücretsiz olarak açtı. Sabah kahvaltısı, akşam yemeği ve çamaşır yıkatma gibi birçok hizmeti depremzede vatandaşlar için ücretsiz olarak sunan oteller, afetin ilk gününden itibaren yaklaşık olarak 2 bin kişi ağırladı.



Uzun süreli konaklamak isteyen vatandaşlar ise Mardin Valiliği tarafından Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarına yerleştirildi. Mardin'de bir otel ise depremden etkilenen çocukların kendisini iyi hissetmesi için konferans salonunu çocuklar için şekillendirdi.



"İlk olarak 2 bine yakın misafir ağırladık, zaman içerisinde gidenler ve gelenler oldu"



Mardin Turizm ve Otelciler Derneği Başkanı Özgür Güngör Mardin'e gelen depremzede vatandaşların otellerde ağırlandığını belirterek, "Yakın illerden bizlere misafir olmaya, evleri zarar görmüş dostlarımız geldiler. Depremden bir gün sonra yaklaşık olarak 30 otelimiz depremzedelere kapılarını açtılar. İlk olarak 2 bine yakın misafir ağırladık, zaman içerisinde gidenler ve gelenler oldu. Mardin, her zamanki desteğiyle depremden etkilenen vatandaşlarımıza merhem oldu. Burada Valiliğimizin ve sivil toplum kuruluşlarının ciddi çalışmaları oldu. Burada birçok tırla yardımlar gitti. İçerisinde gıda, kıyafet ve insani yardımlar bulunuyordu. İnsanımız elini taşın altına koydu" dedi.



"Bu misafirlik ve ağırlamak hayırsever otel sahipleri tarafından yapılıyor"



Uzun süreli kalacak olan vatandaşların da Valilik tarafından KYK yurtlarına yerleştirildiğini aktaran Güngör, "Kısa süre kalacak olan vatandaşlarımızı ise otellerde bizler ağırlıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Bu afet bütün Türkiye'yi etkiledi. Bu bölge de bildiğiniz üzerine kültür turizm yapan bir bölgemiz. GAP turlarının yapıldığı bölgemiz. Depremden dolayı etkilenecek ancak şu anda bunun hesabını ve kitabını yapamayız. Şu an en büyük düşüncemiz vatandaşlarımıza merhem olmak. Bu misafirliğin otellere bir maliyeti olacak ancak bu misafirlik ve ağırlamak hayırsever otel sahipleri tarafından yapılıyor. Bizim istediğimiz gelen vatandaşların burada kendilerini toplamaları ve ilk şoku atmalarıdır" diye konuştu.



"Şu anda 350'ye yakın misafirimiz ağırlıyoruz"



Mardin'de otel işletmecisi olan Mustafa Berat Yay, kendi işletmesinde 350'ye yakın aile konakladıklarını söyledi. Bu acıyı hep birlikte paylaştıklarını dile getiren Yay, "Mardin deprem konusunda güvenli sayılabilecek bir şehir olduğu için depremden etkilenen vatandaşlarımızın buraya bir göçü oldu. Bütün otel sahibi arkadaşlarımız işletmelerinin kapılarını açtılar. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza ücretsiz bir şekilde hizmet vermeye başladık. Biz de otelimiz olarak ilk andan itibaren gelen vatandaşları ağırlamaya çalıştık" ifadelerini kullandı.



"Toplantı salonumuzu anaokuluna çevirdik"



Depremzedelerin burada sabah kahvaltısı, akşam yemeği ve çamaşır hizmetlerinden de faydalandıklarını kaydeden Yay, "Depremden en çok etkilenen çocuklar olmuştu, biz de onları biraz mutlu etmek için ilk akşam misafirlerimiz geldiğinde burada çocuklarımız için bir alan oluşturduk. Bir toplantı salonumuzu anaokuluna çevirerek orada çocuklar için etkinlikler düzenledik. Aynı zamanda Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Artuklu Üniversitemizin katkılarıyla burada hocalarımızı da misafir ettik ve çocuklarımız için etkinlikler düzenledik. Şu anda 78 çocuk misafirimiz bulunmakta ve onların şu anda buradaki okullara kayıtları gerçekleşti. Okulların açılmasıyla birlikte onlar da okullarda ders başı yaptılar. Şu anda 350'ye yakın misafir ağırlıyoruz. Girişler ve çıkışlar da devam ediyor" şeklinde konuştu.