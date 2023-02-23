Zorluoğlu, kutlama mesajında, Trabzon'un coğrafi ve stratejik konumu nedeniyle tarihin her döneminde önemini koruyan ve pek çok medeniyete ev sahipliği yapan bir kent olduğunu vurguladı.

Fatih Sultan Mehmet'in fethettiği, Yavuz Sultan Selim'in yönettiği, Kanuni Sultan Süleyman'ın doğduğu ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün üç kez ziyaret ettiği Trabzon'un, tarih boyunca gerek stratejik konumu, gerekse sosyoekonomik pozisyonu itibarıyla her dönem önemini korumuş kadim bir şehir olduğunun altını çizen Zorluoğlu, şunları kaydeti:

"Trabzon, Rusya'da patlak veren 1917 Ekim Devrimi'ni takip eden siyasi ve askeri olaylara bağlı olarak başlatılan askeri harekat sonucunda, 24 Şubat 1918'de işgalden kurtarılmıştır. Bugün şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 105. seneidevriyesini idrak ediyoruz. Bu toprakları bize vatan olarak bırakanları rahmetle anmak, hatıraları önünde saygıyla eğilmek ve bıraktıkları mirasa sahip çıkarak gelecek kuşaklara aktarmak başlıca görev ve sorumluluğumuz olmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, yaşadığımız bu toprakları kanlarıyla, canlarıyla vatanlaştıran aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum"