Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe 15:45Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Siirt’te şarampole devrilen iş makinesinin operatörü hayatını kaybetti
[Fotograf: DHA]
Siirt’in Eruh ilçesinde, şarampole devrilen iş makinesinin operatörü Muhammed Beştaş ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Muhammed Beştaş yönetimindeki iş makinesi, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince ağır yaralı olarak Eruh Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Beştaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.
Jandarma, kaza ilgili inceleme başlattı.
Etiketler: Siirt
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