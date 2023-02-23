Muhammed Beştaş yönetimindeki iş makinesi, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince ağır yaralı olarak Eruh Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Beştaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Jandarma, kaza ilgili inceleme başlattı.

