Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.



Çalışmalar çerçevesinde durdurulan bir otobüste arama yapıldı. Yapılan aramada, bir paket halinde toplam 2 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olay ile bağlantısı bulunan şüpheli 1 gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.