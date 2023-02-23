Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe 15:37Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Şanlıurfa'da durdurulan otobüsten uyuşturucu çıktı
Şanlıurfa’da durdurulan bir otobüste bir şahsın çantasında 2 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Çalışmalar çerçevesinde durdurulan bir otobüste arama yapıldı. Yapılan aramada, bir paket halinde toplam 2 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olay ile bağlantısı bulunan şüpheli 1 gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: Şanlıurfa
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