Karlıova Belediyesi, hava sıcaklığının gündüz bile sıfırın altında seyrettiği ilçede, yoğun kar yağışının ardından çatılarda oluşan buz sarkıtlarının tehlike oluşturmaması için çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında, çarşı merkezindeki binaların çatılarından sarkan ve tehlike oluşturan buz ve kar kütleleri, itfaiye aracının merdivenine çıkan görevlilerce düşürülüyor. Cadde ve sokaklarda biriken karlar ise kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor.

İtfaiye eri Ahmet Kanat, "Tehlike oluşturan buz sarkıtlarını kırıyor, biriken karları temizliyoruz." dedi.