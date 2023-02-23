Gönüllü usta öğreticiler ve kursiyerler tarafından Halk Eğitimi Merkezi'nde iple örülen bebekler AFAD koordinesinde deprem bölgelerindeki çocuklara gönderilecek.

Kozluk Kaymakamı Ekrem Güngör, projeyle deprem bölgelerindeki çocuklar için oyuncak yapıldığını söyledi.

Ayrıca ilçedeki okullardan da oyuncak toplandığını aktaran Güngör, "Projenin amacı depremzede çocuklarımızı bir nebze de olsa sevindirmek, yüzlerini güldürmektir. Deprem bölgelerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nezir Sevim de deprem bölgesindeki çocukların normal hayata adaptasyonunu sağlamak ve depremin onlar üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak için örgü bebek yapıldığını ifade etti.

Usta öğretici Melahat Sönmezsoy ise gönüllü olarak depremzede çocukların sevinmesi amacıyla oyuncak bebek yaptıklarını kaydederek, "Onlar mutlu olunca bizler de mutlu olacağız. Bundan dolayı yoğun bir mesai harcayarak örgü bebek yapıyoruz." ifadelerini kullandı.