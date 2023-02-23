Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe 14:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kilis'te başına sıva parçası düşen temizlik işçisi yaralandı
Kilis'te başına sıva parçası düşmesi sonucu yaralanan temizlik işçisi tedavi altına alındı.
Kilis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli Süleyman Kaya, Şehitler Mahallesi Nemika Caddesi'nde temizlik yaparken 5 katlı bir binadan sıva parçası düşmesi sonucu yaralandı.
Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Caddedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarında Kaya'nın yaralandığı an görülüyor.
Etiketler: Kilis
Son Haberler
- 16:07
- 15:54
- 15:33
- 15:24
- 15:14
Sıradaki Haber
Tarihi Şire Pazarı depremde yıkılınca tonlarca kayısı enkaz altında kaldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz