Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe 14:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de düzensiz göçmenler sınır dışı edildi
Yasa dışı yollarla yurda giren 36 düzensiz göçmen Kocaeli'den ülkelerine gönderildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte düzensiz göçle mücadele çalışmaları sürüyor.
Kocaeli ve bölge illerinde güvenlik güçlerince yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilen 36 düzensiz göçmenin işlemleri tamamlandı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.
Etiketler: Kocaeli Düzensiz Göçmenler
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