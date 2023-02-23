Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe 13:06Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bolu'da afetzedelere sağlık taraması yapıldı
[Fotograf: İHA]
Bolu'da depremzede vatandaşların kaldığı KYK yurdunda sağlık taraması yapıldı.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Bolu'ya gelerek kayıtlarını yaptıran depremzedeler, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Hattat Emin Barın Yurdu'na yerleştirildi.
Bolu Valiliği tarafından oluşturulan ihtiyaç depoları ve çeşitli imkanların sağlandığı yurtta hizmetler devam ediyor.
Bolu Valiliği koordinesinde İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı 16 farklı poliklinik odası oluşturuldu.
16 farklı alanda uzman hekim tarafından afetzedelerin sağlık taraması yapıldı.
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