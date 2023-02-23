"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin ardından bulundukları illerden devlet ya da kendi imkanlarıyla aileleriyle kente gelen 150 öğrencinin, okul nakil işlemleri yapıldı.

Yeni okullarında çanta ve kırtasiye malzemesinin bulunduğu hediye paketleri dağıtılan çocuklar, eğitimlerine başladı.

Sarıkamış Milli Eğitim Müdürü Osman Kızılok, Fevzi Çakmak İlkokulunda eğitime başlayan depremzede öğrencilerle buluşmasında, Kaymakamlık koordinesinde ilçeye gelen misafirler ile eğitim gören çocukların her türlü ihtiyaçlarının karşılandığını söyledi.