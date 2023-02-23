Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe 12:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bitlis'te çatıdan düşen kar ve buz kütlesi otomobile büyük zarar verdi
[Fotograf: AA]
Bitlis'te çatıdan düşen kar ve buz kütlesinin altında kalan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Tatvan ilçesi Kültür Mahallesi'nde inşaat halindeki 6 katlı binanın çatısında biriken kar ve buz kütlesi park halindeki otomobilin üzerine düştü.
Durumu fark çevredekiler, içinde birilerinin olabileceği ihtimaline karşı küreklerle ve elleriyle aracın üzerindeki karları temizledi.
Olayda kullanılamaz hale gelen otomobilde kimsenin olmadığı tespit edildi.
Etiketler: Bitlis
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