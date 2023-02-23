Belediyeden yapılan açıklamaya göre, depremzedelerin şehir içi ulaşımlarını ücretsiz gerçekleştirebilmeleri için yeni uygulama hayata geçirildi.

Depremzedeler, AFAD'a ve afet bölgelerine kayıtlı olduklarını gösteren belgelerle Kart54'ün tüm ofislerine başvuru yapabilecek.

Müracaatların ardından depremzedeler, belediye otobüsleriyle ulaşımdan ücretsiz faydalanacak.

Öte yandan, depremin yaşandığı ilk andan itibaren bölgeye intikal eden Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 508 personel ve 316 araçla yaraları sarmak için seferber oldu.

Yaklaşık 200 yardım tırı, vatandaşların katkılarıyla bölgeye ulaştırıldı. Adıyaman'da 400, Antakya'da 150 konteynerden oluşan yaşam alanları için çalışmalar hızlandırıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de sahada çalışmaları bizzat koordine etmeyi sürdürüyor.