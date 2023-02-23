Depremler öncesi okul ve pansiyonlarda kalan öğrenci ve öğretmenler için günlük 5 bin ekmek imal eden Rahime Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, afetzedelerin ihtiyacını da karşılamak amacıyla üretimini 7 katına çıkardı.

Öğretmenler ve öğrenciler, deprem öncesi haftanın 6 günü çalıştıkları okulun fırınında şimdi 7 gün mesai yapıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, depremlerin meydana geldiği ilk gün kentte yoğun bir gıda ve ekmek ihtiyacı olduğunu söyledi.

Depremlerin, okullarda ikinci dönemin başlamasından saatler önce gerçekleştiğini anımsatan Albak, "Biz pazartesi ikinci dönemin ilk günü olması münasebetiyle aslında pazar gününden hazırlık yapmıştık. Elimizde ekmeklerimiz, yemeklerimiz vardı. Şimdi diyeceksiniz 'İlk yemeği nasıl yaptınız?' Zaten hazırdı. Taşımalı eğitim için hazırladığımız yemeklerimizi, ekmeklerimizi hemen vatandaşlarımıza verdik" ifadelerini kullandı.





Albak, elektriklerin olmaması ve yaşanan yıkım nedeniyle kentte ilk birkaç gün ekmek üretiminde sıkıntı yaşandığını anlattı.

Bunun çözümüne katkıda bulunmak için kendilerinin de çalışma yaptığını bildiren Albak, şu bilgileri verdi:

"Depremin ikinci günü Osmaniye'de ekmek sıkıntısı yaşanmıştı. Biz birinci gün akşam itibarıyla mutfağımızı, fırınımızı çalıştırdık. Daha sonra elektrik dağıtım firması çok büyük bir gayretle enerji sorunumuzu çözdü ve fırınımızı tam kapasite faaliyete geçirdik. Günde 5 bin ekmek çıkarıyorduk normal dönemlerde. Şu anda 35 bin ekmeğimiz çıkıyor. Hem vatandaşlarımıza dağıtılıyor hem de bizim buradaki kurumlarımızın ihtiyacı karşılanıyor. Okul, pansiyon ve buradaki alanlarda kurulan çadırlarda kalan vatandaşlarımızın gıda ihtiyacını rahatlıkla karşılayabiliyoruz"