Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe 15:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ardahan'da kar ve soğuk hava etkili oluyor
Erzurum, Kars ve Ardahan'da soğuk hava etkisini sürdürüyor. Gece hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 5, Kars'ta 3 ve Erzurum ile Ardahan'da 2 derece kaydedildi.
Kar kalınlığı kayak merkezlerinden Palandöken'de 145, Palandöken 2'de 49, Sarıkamış'ta ise 60 santimetre ölçüldü.
Erzurum'da geçen hafta etkili olan yoğun karın ardından soğuk hava hüküm sürüyor. Kentte, soğuk hava dolayısıyla kaldırım ve yollarda buzlanma, bina çatılarında ise sarkıtlar oluştu.
Ardahan'da da kar ve soğuk hava etkili oluyor
Sabah saatlerinde kar yağışıyla beyaza bürünen kentte, yol, kaldırım ve çatılarda buzlanma meydana geldi. Kars'ta da araç ve iş yeri camları buz tuttu, Karayolları ekipleri buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yaptı.
Etiketler: Ardahan
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