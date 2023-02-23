Kar kalınlığı kayak merkezlerinden Palandöken'de 145, Palandöken 2'de 49, Sarıkamış'ta ise 60 santimetre ölçüldü.



Erzurum'da geçen hafta etkili olan yoğun karın ardından soğuk hava hüküm sürüyor. Kentte, soğuk hava dolayısıyla kaldırım ve yollarda buzlanma, bina çatılarında ise sarkıtlar oluştu.



Ardahan'da da kar ve soğuk hava etkili oluyor



Sabah saatlerinde kar yağışıyla beyaza bürünen kentte, yol, kaldırım ve çatılarda buzlanma meydana geldi. Kars'ta da araç ve iş yeri camları buz tuttu, Karayolları ekipleri buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yaptı.