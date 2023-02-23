Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe 15:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Isparta'da iki otomobil çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti
Isparta'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Salman Ü. idaresindeki otomobil, Isparta-Antalya kara yolunun 20. kilometresindeki Dereboğazı mevkisinde Özkan G.'nin kullandığı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobiller yol kenarındaki uçuruma yuvarlandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, yolculardan Gamze K. kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Hastaneye götürülen sürücü Özkan G. de ambulansta hayatını kaybetti.
Yaralı sürücü Salman Ü., ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Isparta
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