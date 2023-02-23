Tunceli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerden sonra il genelinde başlatılan hasar tespit çalışmalarına başlandığı ve çalışmaların devam ettiği kaydedildi.



Hasar tespit çalışmaları çerçevesinde kamu binaları ile köy evleri başta olmak üzere hasar ihbarı gelen diğer yapıların incelendiğinin vurgulandığı açıklamada, “Müdürlüğümüz hasar tespit ekiplerinin büyük bir kısmının Bakanlığımız talimatı ile Malatya’da hasar tespiti yapmak üzere görevlendirilmiş olmaları nedeni ile ilimizdeki hasar tespiti çalışmaları Müdürlüğümüz teknik personelinin yanı sıra Müdürlüğümüzün koordinatörlüğünde ilimizdeki diğer kurum ve kuruluşlardan sağlanan teknik personel desteği ile yapılmaktadır. Şu ana kadar yapılan hasar tespit çalışmalarında bazı köy evlerinin ağır hasarlı olduğu tespit edilmiştir” denildi.



Çalışmanın yapının depremden zarar görüp görmediğinin tespiti amacıyla yapıldığının hatırlatıldığı açıklamada, “Hasar tespiti çalışması yapıların depreme dayanıklı olup olmadığını tespit etmek için yapılan bir çalışma değildir. Yapıların depreme dayanıklılığının tespiti için performans analizi yapılması gerekmektedir. Hangi yapıya performans analizi yapılmasının gerekli olduğu bu konuda uzman mühendislerin incelemeleri neticesinde belirlenebilir. Performans analizi özel mühendislik firmalarınca yapılmaktadır” ifadelerine yer verildi.