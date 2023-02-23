Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe 19:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bodrum'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Bahçelievler Mahallesi'nde bir ikamete operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada uyuşturucu, uyuşturucu madde kullanma aparatı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 1015 lira ele geçirildi.
Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Muğla Uyuşturucu
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