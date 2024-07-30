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Güncel
AA 30.07.2024 21:07

Muğla'da 15 göçmen kaçakçısı tutuklandı

Muğla açıklarında 102 düzensiz göçmen yakalandı, 86 göçmen kurtarıldı. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla ise 15 şüpheli tutuklandı.

Muğla'da 15 göçmen kaçakçısı tutuklandı
[Fotograf: AA]

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Marmaris ilçesi açıklarında ahşap teknede bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye uçak, gemi ve botlar sevk edildiğini açıkladı.

Durdurulan ahşap teknede aralarında çocukların da olduğu 45 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Olayla bağlantılı olarak, Bozburun İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı personeliyle yapılan takip sonucunda, karada 40 düzensiz göçmen ve 12 göçmen kaçakçısı şüphelisi daha yakalandı.

Bodrum ilçesi açıklarında da lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi ve botları görevlendirildi.

Durdurulan fiber karinalı lastik botta aralarında çocukların da olduğu 17 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

86 düzensiz göçmen kurtarıldı

Datça ve Dalaman ilçesi açıklarında iki lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklenmesi ve yardım talebinde bulunması üzerine Sahil Güvenlik botları görevlendirildi. Lastik botlarda aralarında çocukların da olduğu 57 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Marmaris ilçesi açıklarında, can salı ve lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salı ve lastik bottaki 29 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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Düzensiz Göçmenler Muğla Sahil Güvenlik
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