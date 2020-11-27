Haber Giriş: 27 Kasım 2020 Cuma 13:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
MSB: Libya Silahlı Kuvvetlerine çok namlulu roketatar eğitimleri verildi
[Fotoğraf: AA]
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Askeri Eğitim, İş Birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libya Silahlı Kuvvetlerine çok namlulu roketatar eğitimleri verildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Askeri Eğitim, İş Birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libya Silahlı Kuvvetlerine çok namlulu roketatar eğitimleri verildi." ifadesi yer aldı.
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